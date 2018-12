Maxi zuffa tra nomadi e nigeriani: in una dozzina finiscono nei guai

Una dozzina di persone identificate e alcuni persino portati in caserma per essere ascoltati su quanto successo. Questo il bilancio di una maxi rissa che si è scatenata venerdì presso le Poste di Paese, in via della Resistenza. Come difatti riporta "la Tribuna", verso mezzogiorno alcuni residenti e commercianti della zona hanno contattato i carabinieri a causa di una zuffa tra nomadi e nigeriani che si stava consumando nel piazzale dell'area. A scatenare la zuffa sarebbe stato un tentativo di truffa da parte di due giovani sinti nei confronti di alcuni stranieri che, una volta notato l'inganno, hanno immediatamente aggredito verbalmente le due ragazze che, per fuggire all'ira dei giovani nigeriani, si sono presto nascoste dentro un'attività commerciale nelle vicinanze, dalla quale hanno poi avvertito amici e parenti di quello che stava accadendo. A quel punto, sul luogo del diverbio, sono in breve arrivati ulteriori sinti che si sono subito azzuffati col il gruppo di africani e, secondo alcuni testimoni, sarebbe volato anche qualche pugno. All'arrivo però di diverse gazzelle dei carabinieri c'è stato un fuggi fuggi generale, ma una dozzina di persone è stata comunque fermata e poi portata in caserma. Solo però nelle prossime ore si potrà capire se verso i convolti verrà aperta un'indagine o se sarà bastata una ramanzina generale a calmare gli animi.