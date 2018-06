Follia in campo: scoppia una rissa alla finale del Campionato allievi

MONTEBELLUNA Doveva essere una grande festa di fine stagione per il calcio trevigiano, ma la giornata di domenica 10 giugno ha preso all'improvviso una piega a dir poco inaspettata e violenta a pochi minuti dal fischio finale delle finali provinciali del campionato allievi.

In campo, allo stadio di Montebelluna, si stavano sfidando il Treviso Calcio e il Portomansuè per la conquista del titolo, andato poi ai trevigiani con il netto risultato di 3-1. L'episodio inatteso è però arrivato al minuto 92 quando Zogaj, giocatore del Treviso calcio, ha segnato il 4-1 per i trevigiani. L’attaccante però non ha nemmeno esultato visto che il direttore di gara ha subito fischiato la carica sul portiere, annullando il gol. Il gesto del giocatore trevigiano ha fatto però infuriare il diciassettenne Bessega, estremo del Portomansuè, che si è avvicinato al giocatore trevigiano con fare minaccioso. Tra i due nasce è nato un acceso battibecco, cose che capitano spesso in fase di gioco. Tutto sembrava essere tornato alla normalità quando all'improvviso il portiere neroverde si è scagliato con una violenza inaudita sul numero 13 biancoceleste, colpendolo con un pugno violentissimo che ha fatto crollare a terra il giovane, privo di sensi.

Nonostante il pugno appena sferrato, Bessega ha continuato ripetutamente ad infierire sul capo di Zogaj con diversi altri pugni e solamente la prontezza di Giacomo Dalle Nogare, difensore del Portomansuè, ha potuto evitare il peggio, allontanando il compagno di squadra, espulso pochi secondi dopo. Scene brutte, bruttissime che non meritano assolutamente giustificazioni. "Le scaramucce verbali non vanno bene ma ci possono anche stare, la violenza gratuita no soprattutto in un campo di calcio" hanno dichiarato i vertici del Treviso calcio in una nota stampa. La vicenda si è poi limitata a un grande spavento. Fortunatamente. Zogaj, dopo una mezz’ora, si è ripreso ed ora sta bene, ma quello che è accaduto deve far riflettere. Soliderietà immediata è arrivata dai componenti della rosa neroverde del Portomansuè nella figura del signor Lucchese, che si è immediatamente scusato, condannando in pieno il comportamento del suo tesserato. Allo stadio, a fine partita, sono intervenute due ambulanze del Suem 118 e due volanti dei carabinieri di Montebelluna. A questo link potete trovare le immagini dell'incredibile rissa scoppiata a fine partita.