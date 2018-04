Nottata 'di fuoco' in via Bindoni: scatta la rissa all'interno di una famiglia rom

TREVISO Una rissa a tre, tra due uomini e una donna, tutti di origine rom. Questo quanto successo venerdì sera, poco prima delle 21, in via Bindoni a Treviso, zona già al centro di numerose cronache negli ultimi anni, per non dire nelle ultime settimane. Questa volta, però, a scatenare il parapiglia è stata l'inaspettata visita di un uomo presso una famiglia della zona. Le dinamiche di quanto accaduto sono ad ora ancora poco chiare, ma pare che il marito della donna coinvolta non abbia ben visto la visita del secondo uomo, tanto che son prima volate parole grosse e poi calci e pugni che hanno provocato ai due contendenti alcune ferite che non hanno comunque richiesto l'intervento medico. In ogni caso sul posto sono arrivati in breve sia la polizia che i carabinieri, allertati direttamente dalla donna, i quali sono rimasti poi fino a tarda notte per cercare di calmare gli animi e cercare di capire quanto realmente successo. Nel mentre un capanello di curiosi si era già formato all'esterno dell'abitazione in cui era avvenuta la rissa.

Sul fatto è poi intervenuto il consigliere comunale Davide Acampora, sul posto dopo aver ricevuto alcune chiamate da cittadini preoccupati: "Mi trovo in via Bindoni, chiamato da alcuni cittadini preoccupati per l'ennesimo episodio di violenza causato dai soliti personaggi di etnia rom, già noti alle forze dell'ordine. Questa situazione deve finire: le Istituzioni, in primis il Sindaco, hanno il dovere di garantire il quieto vivere dei residenti italiani!".