Rissa tra albanesi e marocchini: un ragazzo finisce nelle acque del Siletto

Una nuova rissa è scoppiata nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 febbraio, tra via Zorzetto e via Fiumicelli a pochi metri di distanza dal supermercato Pam dietro Piazza Borsa. A dare per primi l'allarme sono stati i dipendenti della Camera di Commercio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" due gruppi di giovani stranieri, marocchini e albanesi, sono venuti alle mani nel tardo pomeriggio. In preda all'alcol hanno iniziato a darsi calci e pugni fino a quando, nel parapiglia generale, uno di loro ha perso l'equilibrio finendo nelle acque del Cagnan della Roggia (detto anche Siletto). Pochi minuti dopo aver ricevuto la segnalazione di quanto stava accadendo, sul posto sono intervenute le volanti della Polizia. Non appena i ragazzi hanno sentito le sirene in lontanza sono scappati facendo perdere le loro tracce. Gli agenti sono rimasti in zona per diversi minuti ma nessun ragazzo è stato fermato per il parapiglia. Quello di venerdì pomeriggio è solo l'ultimo episodio di violenza tra baby gang in ordine di tempo. La preoccupazione dei residenti è che, con la fine dell'inverno, episodi del genere possano diventare all'ordine del giorno.