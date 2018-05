Ristorante cerca cuoco, pizzaiolo e cameriere: da settimane l'annuncio va a vuoto

CONEGLIANO Può sembrare strano, ma un annuncio di lavoro sta ormai andando deserto da settimane. In un periodo storico in cui spesso si cerca una nuova posizione lavorativa, la cronaca locale riporta come, ad esempio, la pizzeria "Saporoso"di via Podgora a Conegliano fatichi enormemente a trovare un pizzaiolo, un cuoco ed un cameriere, eccezion fatta per un giovane ragazzo di origini marocchine e di un ragazzo che però non ha alcuna esperienza nel settore. Il titolare offre contratti a chiamata regolari e ben pagati, ma nonostante ciò al momento l'offerta supera di gran lunga la domanda. L'ultimo tentativo è quello di cercare l'aiuto degli studenti che magari abbiano voglia di racimolare qualche soldo per poi reinvestirlo in divertimento o hobby, ma anche questa strda sembra in salita. Ma la speranza che qualcosa si muova prima dell'estate c'è ancora, ma se non si dovesse smuovere nulla il titolare potrebbe anche decidere di chiudere perlomeno nella giornata di lunedì, così da dare il giusot riposo agli attuali dipendenti.