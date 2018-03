Elezioni 2018, centrodestra fa cappotto: ecco chi ha vinto nella Marca

TREVISO La Lega sbanca tutto e si riconferma roccaforte nella Marca per queste elezioni politiche 2018. La coalizione di centrodestra, composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Noi Con L'Italia - Udc, raggiunge quote vicinissime al 50%. A farne da padrona, un po' come è accaduto in tutto lo stivale, è la Lega di Matteo Salvini. Ben distanti, con quote ben diverse dal dato nazionale, il Movimento 5 Stelle, che non supera il 25% nella Circoscrizione Veneto 1 alla Camera, mentre al Senato sfiora il 23%. La coalizione di centrosinistra, guidata dal Partito Democratico, si attesta come nel resto della nazione, terza forza politica in Veneto, fermandosi a un dato che si attesta sul 21%, Circoscrizione Veneto 1.

Ecco gli eletti diretti nei collegi uninominali alla Camera per le province di Treviso e Belluno:

Collegio uninominale 08 - TREVISO

Raffaele Baratto, Forza Italia - 44,88%

Collegio uninominale 06 - CONEGLIANO

Marica Fantuz, Lega - 53,21% (dato definitivo su 251 sezioni scrutinate)

Collegio uninominale 05 - MONTEBELLUNA

Ingrid Bisa, Lega - 56,02% (dato definitivo su 185 sezioni scrutinate)

Collegio uninominale 04 - CASTELFRANCO VENETO

Dimitri Coin, Lega - 49,53% (dato definitivo su 182 sezioni scrutinate)

Collegio uninominale 07 - BELLUNO

Mirco Badole, Lega - 46,67%

Ecco invece gli eletti diretti nei collegi uninominali al Senato per le di Treviso e Belluno:

Collegio uninominale 03 - TREVISO

Massimo Candura, Lega - 48,97%

Collegio uninominale 02 - BELLUNO (e sinistra Piave)

Sonia Fregolent, Lega - 50,67%

Si attendono ancora di sapere chi saranno i prescelti invece per quanto riguarda la quota proporzionale che potrà vedere anche gli eletti degli altri schieramenti.