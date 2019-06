Busta sospetta contro il sindaco: «Polvere non pericolosa»

Sono arrivati i primi risultati delle analisi dell’istituto zooprofilattico di Legnago sulla polvere bianca contenuta in una lettera indirizzata al sindaco di Treviso, Mario Conte, recapitata a Ca’ Sugana nella mattinata di ieri, lunedì 25 giugno.

Come riportato dell'azienda sanitaria Ulss 2, i risultati delle prime analisi sulla polvere contenuta nella busta hanno dato riscontri negativi. Le sette persone coinvolte dovranno comunque rimanere in osservazione fino alla conclusione dell’indagine microbiologica che con molta probabilità avverrà mercoledì pomeriggio . Nelle scorse ore il sindaco Conte era tornato con queste parole sulla vicenda: «Ringrazio tutti per i messaggi di solidarietà e sostegno. I dipendenti comunali e i due giovani stagisti fortunatamente non hanno presentato sintomi. Si è trattato di un atto intimidatorio vile ma che non mi fa paura. Continuerò a lavorare con la mia squadra per il bene della città».