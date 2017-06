Il maltempo blocca la linea Udine-Venezia: treni in ritardo fino a 90 minuti

TREVISO Il maltempo mette in seria difficoltà anche viaggiatori e pendolari. Un guasto tecnico tra la stazione di Sacile e Conegliano ha messo ko, questo pomeriggio, l'intera tratta ferroviaria Venezia-Udine. I tabelloni luminosi in numerose stazioni avvisano i viaggiatori di possibili ritardi fino a 90 minuti o possibili variazioni per danni dovuti al maltempo nella stazione di Sacile. I tecnici di Ferrovie dello Stato sono al lavoro per cercare di risolvere il guasto.