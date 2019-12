Guida ubriaco e si schianta contro un'auto posteggiata: stangato un 28enne

I carabinieri della Stazione di Cison di Valmarino, al termine dei rilievi di legge, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza per uso di sostanze alcoliche D.C., 28enne residente a Farra di Soligo. Alle ore 04.50 di domenica infatti, mentre si trovava alla guida di una Renault Modus, D.C. ha urtato una Peugeot 5008 parcheggiata in via del Prosecco a Farra di Soligo, di proprietà di un cittadino residente del posto. Sottoposto all’esame dell’alcoltest, D.C. è quindi risultato positivo con un valore pari 2,0 g/ml (limite di legge è 0,5 g/ml), pertanto i militari hanno proceduto al ritiro della patente ed al sequestro della Renault Modus.