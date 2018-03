Il ritorno di Marin, risparmiatore truffato di Veneto Banca

MONTEBELLUNA Dopo la lunga protesta di Natale è tornato in Città Marin Haralambie. L'ex azionista, cittadino romeno, disabile di circa 60 anni, aveva intrapreso la sua personale protesta il giorno di Natale parcheggiando la sua auto sotto i portici dell'ex sede storica di Veneto Banca in piazza dall'Armi. Una permanenza durata quasi un mese per Marin, poi lo sgombero.

Ora, a qualche mese di distanza, l'uomo è tornato con la sua macchina lungo le vie di Montebelluna. Già da qualche giorno si parlava in Città di una suo possibile ritorno fuori dalle porte dell'attuale banca Intesa, ma al momento l'ex azionista sarebbe piantato con la sua auto nel parcheggio disabili di via Garibaldi, strada che guarda il retro dell'istituto di credito. Al momento non si è verificato nulla da dover richiedere l'intervento dell'ordine pubblico secondo la polizia locale e nessun tipo di protesta è stata messa in atto.