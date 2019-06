Si trovano un'iguana in giardino: devono intervenire i vigili del fuoco

Un intervento diverso dal solito quello eseguito dai vigili del fuoco di Treviso e dai carabinieri forestali di Volpago del Montello. Domenica pomeriggio sono difatti stati allertati da una famiglia residente in via Silvio Pellico a Zero Branco dopo che si sono ritrovati in giardino una bella iguana. Forse abbandonato o magari scappato dal proprietario, l'animale è stato in breve catturato e consegnato ai militari che ora cercheranno di capire da dove possa provenire.