Sospiro di sollievo per i fedeli: ritrovata dai carabinieri la Vergine Maria rubata

Sabato mattina, in via Garibaldi a Istrana e durante un servizio di pattuglia ordinario, i carabinieri hanno ritrovato la statuetta in gesso della Vergine Maria rubata il 21 aprile scorso dal capitello della frazione di Ospedaletto. La statuetta, che era stata abbandonata in un sacco di nylon, è fortuntamente del tutto integra, pertanto e per questo è stata subito restituita alla locale parrocchia e ricollocata all'interno del capitello così da essere di nuovo ai disposizione dei fedeli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.