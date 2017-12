Trova piastrina militare: "Vogliamo Restituirla ai proprietari" e parte la caccia sui social

FONTANELLE "24430/28/c Casagrande Ilario di Dante e Cancian Luigia Cl. 1923 Fontanelle (Treviso)". E' quanto recita questa piastrina militare rinvenuta nel territorio di Castel Volturno, in provincia di Caserta. "Vogliamo restituirla ai legittimi proprietari (eredi) chiediamo la massima condivisione": poche parole in un post di Facebook per far ritrovare opportuno riposo a questo piccolo oggetto. Così in poco tempo la rete si mobilità e supera quota 3.200 condivisioni sui social a caccia del legittimo proprietario. Chissà se in qualche modo "Casagrande Ilario di Dante" riuscirà a tornare a casa sua, nella sua amata Fontanelle.