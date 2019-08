Ritrovata l'anziana sparita da casa in bicicletta: era svenuta in una vigna

E' stata ritrovata Lina Schincariol, 60enne residente a Tezze di Vazzola, scomparsa da casa nella serata di domenica 18 agosto. Grazie all'aiuto dell'intero paese la signora è stata dall'elicottero dei vigili del fuoco con la collaborazione dei carabinieri e dei volontari della Protezione civile. La signora Schincariol era svenuta all'interno di una vigna vicino alle cantine le Contesse a Tezze. Consegnata alle cure del Suem 118 le sue condizioni non sarebbero gravi.

Nelle scorse ore i familiari, allertati per il mancato rientro a casa della signora, dopo averla cercata a lungo hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Codognè, diverse squadre di vigili del fuoco, gli uomini della polizia locale, i volontari della Protezione civile e il sindaco di Vazzola. I soccorritori e i familiari della signora hanno voluto ringraziare tutti gli abitanti di Tezze che in queste ore si sono prodigati per ritrovare la 60enne.