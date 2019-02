Lesione al midollo troppo grave, Manuel resterà paralizzato

«C'è una lesione del midollo completa. Questo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe». Lo ha affermato il professore Alberto Delitala responsabile della Neurochirurgia del San Camillo in una conferenza stampa tenuta insieme all'anestesista Emiliano Cingolani responsabile della Rianimazione del San Camillo di Roma in merito alle condizioni del nuotatore Manuel Bortuzzo ferito da colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica. «A 48 ore dal termine dell'intervento toracico - ha aggiunto - il decorso post operatorio è soddisfacente, le condizioni sono stabili, è ancora sedato e con ventilazione artificiale, e contiamo di risvegliarlo nei prossimi giorni, ma da studi effettuati il paziente ha perso la mobilità».

«Sono vicino a Manuel e alla sua famiglia, stiamo facendo tutto il possibile perchè i delinquenti che hanno sparato siano presi e messi in galera». Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a proposito del ferimento di Manuel Bortuzzo.