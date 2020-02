Spaccio di cocaina, marijuana e hashish: arrestato pusher 21enne

Nella tarda serata di venerdi scorso, 7 febbraio, a Romano d'Ezzelino (Vicenza), durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri di Asolo hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti un 21enne del luogo, conosciuto alla giustizia. Il giovane è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina, 23 grammi di hashish e 5,5 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione e a materiale per il confezionamento della droga. Durante la perquisizione eseguita all'interno dell'abitazione dell'arrestato, è stato identificato e denunciato un 20enne, pregiudicato di Bassano del Grappa, al quale venivano rinvenuti 27 grammi di hashish e 23 grammi di marijuana. Il 21enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Asolo e sabato mattina è stato convalidato il suo arresto.