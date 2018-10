Caduta fatale mentre raccoglie le olive: 76enne perde la vita

Una caduta dall'albero fatale per Giovanni Galvan, pensionato di 76enne residente a Semonzo, frazione dei Borso del Grappa ma originario di Romano D'Ezzelino. Proprio nel comune natio l'uomo ha perso la vita verso le 15:30 di giovedì mentre stava raccogliendo le olive a casa del figlio, in via Barsanti.

Secondo la ricostruzione dell'accaduto l'anziano, dopo aver raggiunto alcuni rami più alti con una scala messa in sicurezza con una corda, è improvvisamene caduto a terra, forse per un malore. A causa del volo di circa due metri l'uomo ha battuto la testa per terra. L'impatto gli ha causato una frattura vertebrale che non gli ha lasciato scampo. I medici del Suem, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.