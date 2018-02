"Prosecco Connection", domenica pomeriggio alla libreria Lovat di Villorba

VILLORBA CartaCarbone non è solo il festival letterario dell'autobiografia e dintorni, ma è l'organizzazione di eventi durante tutto l'arco dell'anno, con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura a Treviso e nella Marca. Dopo il grande successo ottenuto dal concorso di scrittura di Natale "30 parole", il primo appuntamento dell'anno è per domenica prossima, 18 febbraio, alla libreria Lovat di Villorba, dove alle 18 è in programma la prima presentazione del nuovo noir dello scrittore trevigiano Fulvio Luna Romero "Prosecco Connection", vincitore del premio NebbiaGialla per il romanzo inedito, consentendogli la pubblicazione del nuovo libro con la casa editrice milanese Laurana.

Romero e il suo ormai longevo e conosciutissimo investigatore privato Carlo Caccia saranno condotti in questa prima uscita trevigiana da Giuliano Pasini, affermato giallista del capoluogo. Un pomeriggio di scrittura e incontro con il pubblico che sarà accompagnato da alcuni momenti musicali. Ad esibirsi nella colonna sonora di "Prosecco Connection" saranno lo stesso Romero con la sua storica band, i Royal Acoustic Live, e Davide Artusato de El Cuento de la Chica y la Tequila.