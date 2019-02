Auto non rispetta la precedenza e si scontra con un'ambulanza

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenza un incidente stradale avvenuto alle 9.50 di oggi, lunedì, a Roncade lungo la Treviso mare. Un 70enne della zona, sbucando con la sua auto da una laterale, via Montiron, senza dare la precedenza, si è scontrato con un'ambulanza del Suem 118. Illesi autista ed infermiere a bordo del mezzo del Suem mentre l'anziano, sbalzato dall'abitacolo del veicolo, ha riportato lesioni non gravi. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. A svolgere i rilievi di legge i carabinieri della stazione di Roncade.