Rogo devasta tettoia e due casette: sul posto i vigili del fuoco

Un incendio, divampato nel pomeriggio, ha interessato una tettoia e due casette di legno, adibite a ricovero attrezzi, attigue ad un'abitazione di via Rossi a Biancade di Roncade. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che in breve tempo hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. I danni, ora in via di quantificazione, sono rilevanti. Ignote per ora le cause del rogo, forse causato da un corto circuito. Giunti in via Rossi anche i carabinieri: numerose le telefonate d'allarme giunte ai centralini del 112 e del 115 da parte dei residenti della zona, preoccupati vedendo il fumo levarsi dalla zona.