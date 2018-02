“Le piazze del sapere”: confronto con Antonella Agnoli

RONCADE Il polo bibliotecario BibloMarca e l’Assessorato alla Cultura di Roncade sono lieti di invitare non solo gli operatori del settore bensì chiunque ami la cultura al World Cafè con Antonella Agnoli che si svolgerà a Roncade, nella sede della biblioteca comunale (via dall’Acqua, 15), sabato 24 febbraio alle ore 9.00. Titolo del confronto è “Le piazze del sapere”, col quale verrà delineato il probabile, ottimale futuro delle biblioteche.

Per l’assessore alla cultura Viviane Moro l’appuntamento si prospetta come “un prezioso momento di confronto, scambio e riflessione fra i diversi attori culturali, per intrecciare l’esperienza dei profili tecnici con la visione di sviluppo e crescita culturale che la parte politica del Polo BibloMarca vuole raggiungere per questo territorio”.

Agnoli ha collaborato al progetto scientifico culturale di numerose biblioteche italiane. Lavora con architetti ed enti locali per la progettazione di spazi e servizi bibliotecari e la formazione del personale. E’ inoltre autrice di molti libri sul tema e la sua riconosciuta esperienza la porta a dichiarare di essere “più che mai convinta che questi luoghi, per funzionare, debbano essere costruiti insieme ai cittadini”.

Per centrare questo obiettivo, l’esperta ritiene che non sia necessario disporre solo di bibliotecari dal curriculum tradizionale, ma anche di mediatori, di facilitatori, di persone creative e con una grande capacità di relazionarsi con gli altri. “A mio avviso - precisa Agnoli - fra il personale di una biblioteca dovrebbe esserci un grafico, un addetto all’hacker space, un bibliotecario e una persona che fa teatro, per costruire insieme ai cittadini un ambiente ideale e farlo sentire agli stessi come proprio”. Si prega di prenotare o di dare conferma della propria presenza al numero 335 1248514 oppure a codiceacurve@gmail.com.