Furgone si incendia in A4, autista accosta e si salva

RONCADE Alle 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 poco prima del parcheggio di Roncade al km 411 in direzione Trieste per l’incendio di un furgone edile cassonato. L’autista si è accorto che qualcosa non andava, ed ha accostato in corsia di emergenza, quando appena sceso dal mezzo ha visto divampare le fiamme. I pompieri accorsi da Mestre con due squadre hanno spento le fiamme, che hanno bruciato completamente la cabina del veicolo. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.