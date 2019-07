Passaporto falso per ottenere il permesso di soggiorno, arrestato 29enne

Nella mattinata di oggi, lunedì, al termine degli accertamenti del caso, gli agenti della squadra mobile di Treviso hanno arrestato in flagranza J.P., nigeriano di 29 anni, domiciliato a Roncade . Lo straniero aveva esibito allo sportello dell'ufficio immigrazione della Questura di Treviso, nel corso della presentazione della documentazione per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria, un passaporto ordinario biometrico rilasciato dall’autorità nigeriana e a lui intestato, risultato poi contraffatto. Il giovane non aveva previsto che i controlli degli agenti potessero focalizzarsi sul passaporto e per lui sono scattate le manette.