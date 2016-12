Materasso si incendia, una donna intossicata e portata al Ca' Foncello

RONCADE Una donna, le cui generalità non sono state rese note, è rimasta intossicata dall'incendio del materasso su cui stava riposando. L'episodio è avvenuto poco dopo le 17 a Roncade in via Pistor. L'incendio sarebbe divampato, le cause non sono ancora chiare, per una sigaretta lasciata accesa o per una candela. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e il Suem118. Accertamenti in corso anche da parte dei carabinieri. La donna è stata trasportata al Ca' Foncello: le sue condizioni non sono gravi.