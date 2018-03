Auto in fiamme, garage semidistrutto: al lavoro i vigili del fuoco

RONCADE Incendio poco dopo le 14 di oggi, lunedì, presso un'abitazione di via Coroncina a Biancade di Roncade. Ad essere interessato un ricovero attrezzi attiguo in cui cui era presente un'auto che è andata semidistrutta nel rogo. Gravi danni anche alla struttura. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno lavorato fino al tardo pomeriggio per la messa in sicurezza. Decisivo il lorointervento per evitare che il fuoco intaccasse l'abitazione. I danni sono molto ingenti. Tra le cause non si esclude un corto circuito del mezzo.