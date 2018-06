Una persona trovata morta nel rimorchio di un camion: tragedia scoperta sulla A57

RONCADE Una persona è stata trovata senza vita all'interno del rimorchio di un autoarticolato che stava procedendo sull'autostrada A57, tangenziale di Mestre, poco dopo la barriera di Venezia est in direzione Trieste. La scoperta verso le 10 di mercoledì, ma gli accertamenti sono in corso per capire esattamente quanto tempo prima si sia consumata la tragedia. Una volta lanciato l'allarme sono intervenuti sul posto i soccorsi del 118 e le pattuglie della polizia stradale. Al personale della polizia stradale di Venezia, coordinati dalla Procura di Venezia, spetta ora il compito di far luce sulla vicenda.

Durante le operazioni il mezzo pesante è rimasto accostato a lato carreggiata. Potrebbe trattarsi - ma le indagini sono in corso - di un passeggero clandestino deceduto per asfissia. Già altre volte, in passato, è capitato che dei migranti abbiano intrapreso simili viaggi disperati, in alcuni casi trovandovi la morte.