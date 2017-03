Non è un circolo ma un vero locale: il Fisco stanga il New Age di Roncade

RONCADE Il "New Age" di Roncade, un vero e proprio tempio della musica live della Marca, sarà pesantemente sanzionato dal Fisco. L'Agenzia delle Entrate di Treviso aveva accertato, per gli anni 2009 e 2010, un reddito di 150mila euro legato all'attività commerciale del locale. Inutile il ricorso presentato da parte del "New Age", club iscritto all'Arci e che all'epoca faceva sottoscrivere un'apposita tessera agli avventori: la commissione tributaria provinciale, restringendo al solo 2010 le contestazioni, ha accolto la tesi del Fisco rigettando però l'accusa di non aver versato l'Iva, azione valutata non dovuta. Il locale potrà ora presentare un ulteriore ricorso contro quanto deciso dalla commissione provinciale. A riportare la notizia è il quotidiano Il Gazzettino di Treviso in edicola oggi.