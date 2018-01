Resta aperta un'altra settimana la mostra "Nella culla del Divino"

RONCADE A grande richiesta, l'assessorato alla Cultura e quello per la Pro Loco di Roncade hanno deciso di prorogare di una settimana la chiusura della mostra dei presepi artistici di Christian Apreda, vista la grande affluenza di pubblico e il successo che ha riscosso nei giorni scorsi. L'esposizione vanta 7 teche di varie dimensioni - anche di diversi metri quadrati - con spettacolari natività ispirate agli acquerelli di Ettore Roesler Franz e ambientate negli angoli della "Roma Sparita". La mostra è allestita in vari ambienti della chiesa antica di San Cipriano di Roncade, in via trento Trieste 34.

Lo spettacolo di domenica sera, che ha visto la chiesa gremita per assistere al nuovo spettacolo di Francesca Gallo e della sua fisarmonica, avrebbe dovuto concludere l'iniziativa inaugurata il 2 dicembre scorso. Invece, fino a tutto il prossimo weekend la mostra potrà essere visitabile negli orari già stabiliti in precedenza, cioè nei giorni feriali dalle 16.00 alle 19.00, mentre nei giorni festivi l'orario sarà dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. I biglietti d'ingresso variano da 1 a 5 euro.