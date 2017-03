Malore alla guida, invade la corsia opposta e travolge tre auto

RONCADE Incidente giovedì in serata a Roncade lungo via Roma, nei pressi di piazza Primo Maggio. A causa di un malore un automobilista, G.M., di 30 anni, ha invaso l'opposta corsia di marcia, finendo contro una vettura che stava transitando e altri due mezzi che erano posteggiati a bordo strada. L'uomo è stato assistito da un negoziante che è intervenuto con un estintore per spegnere il principio d'incendio che stava interessando la sua auto. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i medici del Suem118 che hanno trasportato il ferito al Ca' Foncello. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.