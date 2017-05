Rotaract club Treviso dona un'HugBike ad Angsa Treviso

TREVISO Il Rotaract Club Treviso è un’associazione di ragazzi dai 18 ai 30 anni patrocinata dal Rotary International che organizza servizi e attività di raccolte fondi per promuovere iniziative di carattere umanitario, culturale, di solidarietà e di promozione sociale, a livello locale ed internazionale.

Nell’annata 2015/2016, il Rotaract Club Treviso si è posto l’obiettivo di organizzare una raccolta fondi per acquistare una HugBike, la bicicletta degli abbracci (ideata dalla Fondazione Oltre il Labirinto), un particolare tandem in cui il guidatore si trova dietro e guida abbracciando il passeggero, con l'intento di donarla ad una associazione del proprio territorio. L’idea di questa donazione è nata durante un evento sportivo, in cui i soci del Club si sono emozionati nel vedere la felicità ed il sorriso nel volto di un bambino cieco che, grazie a questo progetto, per la prima volta ha potuto provare l’esperienza di andare in bicicletta.

Volendo donare l’HugBike ad una associazione e non ad una famiglia sola, in modo che più bambini potessero godere di questa opportunità, grazie alla fondazione "Oltre il Labirinto Onlus", il Rotaract Club Treviso è riuscito a venire in contatto con l’associazione Angsa Treviso, che più volte aveva espresso l’idea di acquistarne una. Angsa Treviso è un’articolazione locale della più grande organizzazione italiana che si occupa di autismo, fondata nel 1996 dagli stessi genitori di bambini autistici. L'incontro è avvenuto in Piazza dei Signori, sotto la Loggia di Palazzo dei Trecento. Un incontro emozionante a cui hanno partecipato Nicoletta Brait, presidente del Rotaract Club Treviso, Alessandra Visentin, presidente ANGSA Treviso e Mario Paganessi, presidente della fondazione "Oltre il Labirinto".