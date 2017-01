Il Rotary Club Conegliano protagonista di un gesto concreto di amore e solidarietà

CONEGLIANO “Message in a bottle” è il nome dell’iniziativa con cui il Rotary Club di Conegliano, capitanato dal presidente Carlos Veloso Dos Santos, ha dato vita a un progetto destinato a cambiare le indagini neurologiche infantili a “La Nostra Famiglia”. Un gruppo di ben 37 aziende del territorio, abbinate ad altrettanti artisti di fama nazionale (provenienti, oltre che dal Veneto, dal Friuli, dalla Toscana e da città quali Roma e Milano), sono state contattate e si stanno adoperando per donare all’Istituto un EEG, ElettroEncefaloGramma, ad alta densità, con 136 canali di analisi anziché i 32 dell’apparecchiatura attualmente in dotazione, per diagnosi più precise, anche su casi difficili come le epilessie farmaco-resistenti.

Le aziende hanno aderito alla richiesta del Rotary Club con una donazione, mentre, in parallelo, gli artisti coinvolti, abbinati tramite sorteggio alle stesse, stanno realizzando la personalizzazione artistica, secondo loro libera interpretazione, di una Magnum di Prosecco DOCG senza etichetta. A partire da un prodotto identificativo del nostro territorio, nobile come la causa che supportano, si ispirano ai valori dell’azienda cui sono associati per realizzare un’opera d’arte, che assume il valore di un grande gesto di solidarietà. "L’importanza dell’iniziativa è dettata dalla finalità, l’acquisto dello scanner per “La Nostra Famiglia”, che si lega alla realizzazione di un’opera d’arte - afferma Lorena Gava, storica dell’arte e curatrice del catalogo della mostra legata all’iniziativa - Saranno differenti gli artisti, ognuno con le proprie peculiarità, che si dovranno cimentare su una superficie tridimensionale: una bottiglia destinata a diventare scultura, esaltata dallo stelo in acciaio e dalla teca che la accoglieranno, con l’augurio che ogni opera sia espressione del lessico dell’artista. Quanto emerge è che la solidarietà trova manifestazione con il linguaggio universale dell’arte, che parla a tutti e al contempo è espressione di individualità".

Il prezioso oggetto così decorato sarà dato in omaggio all’azienda per la partecipazione, a riconoscimento della sua sensibilità, e verrà consegnato in un evento celebrativo che si terrà la prossima primavera, quando si compirà anche la donazione a “La Nostra Famiglia” dell’EEG ad alta densità. L’elevata sensibilità di questo apparecchio consente, rispetto alla strumentazione tradizionale, di effettuare una scansione più precisa, a supporto di diverse tecniche neuroradiologiche (quale la Risonanza Magnetica) e lo rende idoneo soprattutto a scopo chirurgico. Una sinergia potente, quella tra arte e solidarietà, con cui permettere a “La Nostra Famiglia” di lavorare ogni giorno ai massimi livelli di precisione, quale punto di riferimento nazionale e oltre confine.

"Far parte del Rotary significa 'servire al di sopra di qualsiasi interesse' – afferma Carlos Veloso dos Santos, Presidente Rotary Club Conegliano - È questo il credo con cui intendiamo rafforzare il futuro di chi si affida a “La Nostra Famiglia”, eccellenza nel panorama neurologico nazionale. In questa causa nobile ci muoviamo insieme, sia come membri Rotary che con il gruppo di imprenditori, artisti e professionisti coinvolti in prima persona per un mondo migliore, perché “La Nostra Famiglia” siamo tutti noi". L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Conegliano, prevede anche dei momenti dedicati e aperti a tutta la popolazione nel corso della prossima primavera: ad aprile si terrà il vernissage inaugurale, la relativa esposizione dei capolavori realizzati dagli artisti sulle bottiglie di Magnum di Prosecco DOCG e la presentazione del book relativo, strumenti che permetteranno a tutti di conoscere da vicino l’iniziativa e di poter dare il proprio supporto. Infine, con un evento celebrativo di fronte a tutta la città, verrà consegnata la donazione del contributo economico a “La Nostra Famiglia”.