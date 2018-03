Selvana, una rotonda per via Zanella e viale Brigata Marche

TREVISO Via l'odiata immissione, in arrivo la tanto desiderata rotonda. Stiamo parlando dell'incrocio tra via Zanella e viale Brigata Marche, dove la svolta a sinistra, uscendo da Selvana, è da anni un vero incubo per autisti e residenti della zona. Dopo tante richieste degli abitanti del quartiere la giunta comunale ha presentato un progetto per la sistemazione di una rotonda - come riporta la Tribuna di Treviso.

L'amministrazione Manildo mette uno degli ultimi sigilli di peso di questa amministrazione cambiando per sempre la viabilità di una zona dove a transitare sono ben 10 mila veicoli al giorno. Il progetto della rotatoria prevederà l'immissione spostata di qualche metro più a destra, spostando o abbattendo di fatto l'edificio storico lungo viale Brigata Marche. Un diametro di 24 metri per una rotonda che aiuterà il traffico di tutto il quadrante.