Si rompe una tubatura in centro città: sospesa l'erogazione dell'acqua

Dalle prime luci di lunedì mattina, a causa di un'improvvisa rottura di una tubazione della condotta idrica principale sulla strada provinciale, nei pressi della rotonda del Castello, a Roncade è stata sospesa l'erogazione dell'acqua fino al termine dei lavori di riparazione a cura di Piave Servizi. Interessate dal provvedimento sono soprattutto le zone di Piazza Primo Maggio, Via Roma, Via Montello e Via Giovanni XXII, visto che una vasta area del selciato è rimasta a lungo allagata. Sul posto, per verificare le operazioni di sistemazione, anche i carabinieri e il sindaco Pieranna Zottarelli.

