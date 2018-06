Montebelluna: si rompono due tubature, zona ospedale senz'acqua

MONTEBELLUNA Due grosse perdite nelle condotte in via Monte Fontana Secca e via Paleoveneti hanno reso necessario la chiusura temporanea dell'acqua potabile in zona ospedale. I tecnici di Ats Alto Trevigiano Servizi sono già al lavoro per ripristinare le condotte ma al momento rimangono senz'acqua alcune vie di Montebelluna (Monte Solarolo, Monte Spinoncia, Col dell'Orso, Col Berretta, Monte Monfenera, Col Moschin, Monte Boccaor, Monte Meata, Cima Mandria, Monte Fontana Secca, Foresto, Col Mareggio, Monte Pelmo, Monte Antelao, Marmolada, Monte Civetta, Monte Valderoa, Monte Sulmano, Monte Archeson, S. Maria in Colle e limitrofe). I tempi di ripristino sarebbero previsti tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, sabato 30 giugno.