Round Table Treviso regala una lavagna Lim alla scuola primaria di Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO Recita di fine anno con sorpresa alla scuola primaria Dante Alighieri di Mogliano Veneto. Alla fine della tradizionale recita natalizia svoltasi venerdì mattina, gli alunni hanno infatti ricevuto in regalo una lavagna Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) dalla Round Table 35 di Treviso, grazie al sostegno della Fondazione Round Table Italia. Il presidente di Round Table 35, Giulio Marchesoni, ha consegnato personalmente il prezioso strumento didattico a conclusione della mattinata di festa.

Una donazione significativa, concordata con la dirigente Marilisa Campagnaro, che aveva indicato all’organizzazione no profit la lavagna LIM come strumento utile all’arricchimento dell’offerta formativa della scuola. La Round Table è un'organizzazione no profit internazionale, nata nel 1926 in Inghilterra, dedicata ai giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività, condividendo determinati valori. La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia, le intese personali e iniziative di carattere filantropico a sostegno di realtà territoriali e non solo. Tratto caratteristico della Round Table è l'età dei suoi soci che, decadono da tale qualità al compimento del quarantesimo anno di età.

