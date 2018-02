Alla guida sotto effetto di droga, 27enne trevigiana nei guai

ROVEREDO IN PIANO Era alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e per questo aveva causato un incidente. Quando i carabinieri di Sacile, notato il suo stato psicofisico, l'hanno invitata a seguirli presso l'ospedale di Pordenone per essere sottoposta ai test, si è rifiutata. A finire nei guai una 27enne trevigiana, disoccupata e con precedenti specifici, che è stata denunciata.

L'episodio è avvenuto martedì scorso, 30 gennaio, a Roveredo in Piano, poco dopo le 15.30. I carabinieri, intervenuti per rilevare un incidente, si trovano al cospetto di un'automobilista chiaramente alterata. Da un controllo il mezzo che la donna guidava, una Fiat Punto, era di proprietà di un'altra persona. La 27enne era inoltre sprovvista della patente di guida, di cui lei stessa aveva denunciato lo smarrimento.

"Rifiutare di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’influenza dell’alcool ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti -spiegano i carabinieri di Sacile in una nota- è un reato che prevede le stesse sanzioni penali per chi si pone alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi ad un anno, sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, confisca del veicolo (tranne se appartiene a persona estranea al reato) decurtazione di 10 punti dalla patente, obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente, oltre a dover sostenere le spese legali per un procedimento penale ( avvocato, ecc…)".