Ruba le offerte dell'asilo e poi scappa: arrestato un 44enne fattorino infedele

Arrestato dai carabinieri in flagranza di reato dopo aver rubato le offerte dei cittadini per l'asilo locale. Questo il destino, nelle ultime ore, per un 44enne fattorino di Feltre (ma dipendente di una ditta di Caerano San Marco) bloccato dai carabinieri di Codognè dopo un furto in un supermercato di Francenigo di Gairine. A incastrare l'uomo è stata una trappola messa in atto dagli stessi militari con l'aiuto del personale del market che da tempo si era accorto di alcuni ammanchi di merce dalla struttura. Una situazione strana e che ha subito messo nel mirino il 44enne, tra le poche persone estranee al market che avevano accesso alla merce per via delle consegne serali. Per incastrarlo, però, i carabinieri hanno prima pedinato l'uomo e poi lo hanno fermato dopo che lo stesso ha rubato alcune offerte presenti in un barattolo su un bancone interno, lasciato appositamente in bella vista per invogliare il fattorino al furto.

Il 44enne è stato quindi arrestato e, nella giornata di sabato, processato per direttissima per rispondere dell’accusa di furto aggravato dall’abuso di prestazione d’opera. In udienza, però, il suo avvocato ha chiesto e ottenuto un termine per la memoria difensiva e per questo si è tutto rinviato al 15 gennaio prossimo, anche se su richiesta del Pm il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui il solo obbligo di presentazione giornaliera ai carabinieri di Feltre, nonostante abbia un altro procedimento penale pendente per altri fatti antecedenti.