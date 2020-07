Rubano lo scooter a un ragazzino: denunciati due giovani

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato per furto aggravato in concorso un 20enne di Resana e un 18enne di Trebaseleghe. Gli indagati, la notte del 4 giugno scorso in centro a Castelfranco Veneto, avevano rubato uno scooter Malaguti F12, di proprietà di uno studente di 17 anni, dopo averne forzato il blocco sterzo. Le indagini svolte dai militari dell'Arma hanno permesso di identificare gli autori del furto e di ritrovare il motorino all'interno di un capannone. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.