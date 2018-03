Silea: pescatori vanno al cinema e spariscono 400 ami

SILEA Pescatori "no-kill" vanno al cinema e spariscono 400 ami. E' accaduto sabato sera - come riporta il Gazzettino di Treviso - quando un gruppo di amici e appassionati di pesca, dopo aver parcheggiato l'auto in una zona pubblica fuori dal cinema, al termine della proiezione si sono ritrovati i finestri dell'auto distrutti: i ladri si sono portati via ben 400 ami da pesca. Una particolare refurtiva, che l'appassionato di pesca sportiva aveva collezionato e costruito personalmente in tanti anni di hobby.

Da qui l'appello di Nicola, tecnico delle comunicazione e pescatore villorbese: "Cento euro a chi li ritrova". Una taglia davvero inconsueta per degli oggetti legati, in modo particolarmente affettivo, tra canna e filo da pesca.