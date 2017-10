Referendum, Rubinato: "Grazie Veneti, la dirigenza del Pd tragga le conseguenze"

TREVISO "Oggi dal Veneto è arrivata quella spallata democratica che ho invocato scrivendo il mio libro - commenta Simonetta Rubinato, parlamentare del PD - Questa è la vittoria dei Veneti. Lo dicono i numeri. Oltre 1 milione di voti in più rispetto a quelli che nel 2015, cioè due anni fa, ha preso Zaia. Un risultato eccezionale perché raggiunto contro tutti. Pensiamo all’informazione dei media nazionali che hanno ignorato il referendum. E poi non dimentichiamo la percentuale degli italiani all’estero che non hanno potuto votare. Che valgono sicuramente almeno un 5 per cento in meno. Spero che ora sia chiaro anche ai dirigenti nazionali del Pd che non è stato il referendum di una forza politica. Così come è chiaro a tutti chi del Partito Democratico Veneto ci ha messo la faccia. Questi numeri danno ragione alla mia battaglia e dicono che la base del Pd è più avanti della sua dirigenza. Qualcuno che ha invitato all'astensione dovrà prenderne atto e trarne le conseguenze, perchè ha tradito i Veneti e lo statuto federale del Pd Veneto".

"Ora tutta la classe politica veneta ha una grande responsabilità, a cominciare dal presidente della Regione -continua Rubinato- perchè tocca a lui in prima persona farsi carico di questa sfida, coinvolgendo il consiglio regionale, le autonomie locali, le articolazioni della società veneta, i parlamentari. Il mandato dei cittadini veneti è chiaro e la strada è scritta in Costituzione. Regionalismo differenziato e federalismo fiscale dopo 16 anni di immobilismo centralista vanno perseguiti con concretezza di risultati e il percorso sarà impegnativo. Noi di Veneto Vivo ci siamo".