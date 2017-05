Ryanair: a San Giuseppe Guido Favaro replica ad Alborante sulla causa di risarcimento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si rende noto che stamattina, presso gli uffici di Obiettivo Risarcimento, società di Tutoring per recupero danni, con sede in viale della Repubblica a Villorba, si è rivolto Guido Favaro, recapitando una sua lettera di indignazione per quanto dichiarato dal management di Ryanair sulla vicenda che lo riguarda. "Gent.mo Sig. Presidente Simioni nel modo che più si confà ad un vecchio uomo come il sottoscritto e senza mai mancare di rispetto, sono costretto, per iscritto, a sconfessare quanto detto dal sig. Alborante. Di fronte a cotanta tracotanza e supponenza, non sono in grado di accettare che ci si riferisca agli Italiani come coloro che speculano, inventando danni inesistenti o facendo richieste pretestuose.

La Dirigenza Ryanair non può definire pubblicamente "bizzarra" una sentenza di un Tribunale italiano. Sono stato un lavoratore e lo sono tuttora, sono stato uno sportivo e gli insegnamenti che ho ricevuto considerano l'umiltà come una grande virtù. Umilmente mi rivolsi a Ryanair, dopo l'accaduto, chiedendo il risarcimento del danno ma non venni ascoltato. Mio malgrado e per un giusto principio fui costretto ad affrontare una causa lunga e costosa ma, una volta ottenuta la sentenza, mi aspettavo, altrettanto rispettosamente, il mio sacrosanto rimborso. Invece, le parole di derisione usate ieri dal dirigente della compagnia aerea , che considera persino bizzarro l'operato di un Magistrato oltre che all'ostinatezza a voler banalizzare ridicolizzando il problema con cui noi cittadini conviviamo subendo 50 voli al giorno sopra le nostre case, mi indigna profondamente.

Vorrei che facesse pervenire questo mio scritto a Ryanair, unitamente a 3 miei validi consigli e ad un invito: Suggerisco al Sig. Alborante di saper meglio accettare nella vita le sconfitte, specie quelle giudiziarie meditando sugli errori compiuti e cercando di non ripeterli più nel futuro. In secondo luogo, sappia sempre onorare i debiti. Non da ultimo, non parli male degli italiani. Infine vorrei invitarLa a trascorrere una settimana, o forse qualche giorno sarà più che istruttivo, presso la mia abitazione in Quinto di Treviso, avrà modo così di appurare le reali condizioni in cui siamo costretti a vivere, senza che ciò dipendesse da una nostra scelta….. se poi rifiuterà, non si preoccupi saprò capirLa, il motivo è desumibile ed implicito, non servirà alcuna giustificazione al riguardo! Grazie della Sua attenzione e disponibilità. Firmato: Il Davide di questa bizzarra vicenda. Guido Favaro ex alpino, ex campione sportivo, ex macellaio ma soprattutto onesto cittadino lavoratore.