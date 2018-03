Ryanair cancella tre voli all'ultimo momento: in centinaia bloccati in aeroporto

TREVISO Tre voli cancellati poco prima della partenza per motivi ancora da chiarire. Centinaia di persone bloccate all'aeroporto Canova di Treviso in attesa di delucidazioni da parte della compagnia, famiglie costrette a noleggiare un'auto per raggiungere altri scali da dove volare verso le proprie destinazioni. Ancora una volta Ryanair ha riservato una brutta sorpresa ai viaggiatori e in particolare a quelli che venerdì sera, dalla Marca, dovevano raggiungere Catania e Palermo, quasi tutti per tornare nella propria città a votare. Una situazione grottesca denunciata all'Adico, associazione difesa consumatori, da alcuni soci che sono stati costretti a bivaccare in aeroporto fino a mezzanotte per capire come muoversi. "Questa volta siamo intenzionati a chiedere anche i danni morali - tuona Carlo Garofolini, presidente dell'associazione -Fatalità alcuni nostri soci che dovevano partire per Catania erano lì e ci hanno documentato tutto. Circa 600 persone sono rimaste a terra perchè Ryanair ha cancellato i voli per Catania, Palermo e Londra. La motivazione? A quanto pare tutto è dovuto a dei ritardi accumulati, una spiegazione che ha dell'incredibile".

Secondo il racconto di alcune vittime del disservizio, la compagnia ha avvertito della cancellazione un'ora prima del check in. A questo punto i viaggiatori hanno cercato di capire come muoversi. Ma l'unica soluzione proposta da Ryanair è stata quella di imbarcarsi nei voli di domenica, dato che quelli di sabato erano già tutti completi. "Fino a mezzanotte la gente è rimasta in coda allo sportello della compagnia - continua Garofolini - ma gli assistenti a terra, che non erano di Ryanair, hanno spiegato a quanti non volevano imbarcarsi domenica che per il rimborso è necessario registrarsi nel sito della compagnia e attendere le risposte. Una cosa inaudita, per questo siamo più che intenzionati a richiedere pure i danni morali per le persone che sono rimaste a terra".