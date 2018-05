Marocco più vicino, Ryanair lancia la nuova rotta Treviso-Fez

TREVISO Ryanair ha annunciato oggi 10 maggio due nuove rotte da Torino e da Treviso per Fez, in Marocco. Entrambe le rotte saranno operate con due voli a settimana dalla fine di ottobre, come parte della programmazione invernale 2018/2019 e saranno in vendita da oggi sul sito della compagnia lowcost di Dublino. John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Ryanair Italia, ha dichiarato: "Siamo lieti di lanciare due nuove rotte da Torino e da Treviso per Fez come parte della nostra programmazione invernale 2018/2019 con due voli a settimana". Per celebrare l'avvenimento, la compagnia sta mettendo in vendita posti a partire da €19,99 per viaggiare tra maggio e giugno e prenotabili fino alla mezzanotte di venerdì 11 maggio.