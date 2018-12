Sognava una Fiat Uno turbo d'epoca: l'affare on line era una truffa

I carabinieri di Sacile hanno denunciato, per il reato di truffa quattro persone, tutte pregiudicate: H.J., 25enne di Treviso, G.M., 41enne di Mira, B.F., 52enne di Pianiga e C.T., 53enne di Venezia. Vittima del raggiro un 33enne di Sacile: l'uomo, scovato su Subito.it un annuncio in cui veniva venduto un veicolo storico "Fiat Uno turbo" al prezzo di 1500 euro, ha versato il denaro richiesto (in quattro tranche su una postepay evolution intestata ad una donna) senza però ricevere il veicolo desiderato. La trattativa era avvenuta via WhatsApp con numeri telefonici che sono risultati essere riconducibili agli altri tre complici. Al malcapitato non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri di Sacile per denunciare l'episodio: le indagini hanno, in breve tempo, portato ad identificare i responsabili.