Sagre nella Marca: ecco tutti gli appuntamenti per la Primavera-Estate 2018

ARTICOLO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO. Si consiglia di controllare sempre i siti delle varie manifestazione per tutte le info aggiornate.

- 47^ Festa di San Marco a Fossalta Maggiore, dal 13 al 29 aprile, con uno stand gastronomico che proporrà piatti tipici della tradizione veneta e con vini del Piave. Ci sarà poi musica, danza, mostre d'arte, eventi sportivi, una pesca di beneficenza e persino un torneo di burraco!

- 50^ Mostra del Valdobbiadene DOCG a Guia di Valdobbiadene, dal 13 aprile all'1 maggio, feriali e sabato dalle 15.30 alle 24 e domenica e festivi dalle 10 alle 24. In degustazione troverete i vini di cantine che producono proprio in questo territorio, con una sezione dedicata agli spumanti ed una al vino della tradizione. Completano l’offerta le serate e cene a tema con piatti tipici.

39^ Mostra del Valdobbiadene DOCG Rive di Colbertaldo e Vidor , tra degustazioni, eventi enogastronomici e percorsi alla scoperta del territorio presso il Santuario di Madonna delle Grazie. Chiusa di lunedì e martedì, segue questi orari: feriali dalle 17.30 alle 24, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 24, dal 14 aprile al 29 maggio.

- 7^ Festa del Bruscandolo - Sagra di San Marco di Resana, dal 19 aprile all'1 maggio dalle 19 alle 22 i venerdì e i prefestivi, mentre la domenica e i festivi l'orario sarà dalle 12 alle 14 e dalle 18.30 alle 22. Ci saranno sapori tipici, expo, cultura, musica ed uno stand gastronomico riscaldato con cucina tradizionale e piatti a base di bruscandoli. Durante i giorni di manifestazione ci saranno anche la Fiera degli Uccelli, la Fiera Arti & Mestieri, lo Scooter Raduno, il Raduno Auto Tuning, la gara di tiro alla fune, uno spettacolo pirotecnico, la Mostra Mercato dell'Artigianato e persino una rassegna cinofila!

- 40^ Mostra del Conegliano Valdobbiadene di Miane, feriali e sabato dalle 18 alle 24, domenica e festivi dalle 11 alle 23, chiusa il lunedì. L'evento, dal 20 aprile all'1 maggio, propone tutta la gamma dei vini dell’Alta Marca Trevigiana: dal Prosecco Superiore e Cartizze, al Verdiso Igt e Colli di Conegliano DOCG.

- 43^ Mostra dei Vini del Piave - Sagra del 1° de Majo a Candelù, dal 20 aprile al 4 maggio. Ci sarà una mostra dei vini aperta tutte le sere ed uno stand gastronomico aperto dalle ore 19. Ci saraà poi musica live una pedalata ecologica, una gara di scopa all'asso, un torneo di calcetto, una mostra d'arte e un'interessantissima pesca di beneficenza...e attenzione alla serata dedicata alla 'costata'!

- 41^ Mostra dei Vini - Sagra di San Gorgio di Basalghelle di Mansuè, dal 20 aprile al 10 maggio. Ci sarà uno stand enogastronomico con pietanze tipiche e vini locali, musica live, una corsa non competitiva, un mercatino e persino una gara di tresette! E attenzione al piatto forte della 'bisata'!

- 16^ Mostra del Cartizze e del Valdobbiadene DOCG , in località San Giovanni di Valdobbiadene dal 21 aprile all'1 maggio e qui i visitatori potranno degustare una vasta gamma di vini DOCG Conegliano-Valdobbiadene. Evento chiuso il lunedì e aperto nei feriali dalle 18 alle 24, il sabato dalle 16 alle 24 e domenica e festivi dalle 11 alle 24.

- 44^ Mostra del Torchiato di Fregona DOCG e dei vini Colli di Conegliano DOCG , dal 21 aprile all'1 maggio, aperta nei feriali dalle 18 alle 22, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 22, domenica e festivi dalle 10 alle 22. La manifestazione si propone di valorizzare gli ottimi vini della docg Colli di Conegliano, in primis il Torchiato di Fregona, che, insieme alla docg Conegliano Valdobbiadene, rappresentano l’ Alta Marca Trevigiana. Ci saranno poi eventi sportivi, musica ed appuntamenti enogastronomici.

- 49^ Mostra dei Vini a Refrontolo , dal 21 aprile al 6 maggio presso la Barchessa di Villa Spada. In occasione della rassegna "Primavera del Prosecco" ci sarà una fornita esposizione di vini DOCG (Colli di Conegliano, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e Refrontolo Passito). L'orario è dalle 19 alle 23 i feriali e il sabato, mentre i festivi e la domenica si va dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 24. Durante la manifestazione ci sarà un fornito stand gastronomico con pietanze della tradizione e con specialità alette piccanti e spiedo. Attenzione poi al 2° Palio delle Botti!

- 6^ Mostra Mercato - Volpago in Fiore , il 22 aprile dalle 7 alle 19 in piazza Ercole Bottani, con anche la 6ª Ex Tempore di Pittura dell'Associazione Artistica Grecale. A tutti i nati nel 2017 verrà consegnata una pianta. Ci sarà poi il Chiosco della Pro Loco con gli asparagi del Montello, oltre a tanti fiori e prodotti agricoli.

- Festa dell'asparago e della fragola dal 21 aprile al 6 maggio a Farra di Soligo e proporrà come tradizione vuole piatti gastronomici quali crespelle e risotto agli asparagi, asparagi e uova, affettati misti, il tipico e saporito spiedo, buonissime coppette di fragola al limone, con la panna, crema, yogurt o vino rosso e le strepitose e gustosissime torte; il tutto accompagnato dagli ottimi vini.

- 51^ Mostra dell’Asparago di Badoere IGP , tradizionale kermesse che porterà in piazza migliaia di visitatori tra gastronomia, artigianato,

folklore e musica dal 24 aprile al 6 maggio.

- Vini in Loggia a Vittorio Veneto, in piazza del Popolo, dal 27 aprile al 6 maggio. La mostra accoglie il visitatore con degustazioni guidate da sommelier, serate gastronomiche con menù tipici, tour guidati alla scoperta della città e serate a tema. Apertura nei feriali dalle 18 alle 24, il sabato dalle 16 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 24.

- 43° Festa dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP , dal 24 aprile al 6 maggio: questa mostra-concorso interregionale dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP e di altre zone di produzione vede la partecipazione di circa un centinaio di espositori; al termine della mostra verrà premiato il miglio prodotto per ogni zona di produzione. Durante la manifestazione si potranno degustare piatti a base di asparagi; ogni serata viene accompagnata da intrattenimento musicale di vario genere.

- Gemme d'Aprile a San Polo di Piave il 29 aprile: nata con l’intento di promuovere e valorizzare l’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP, abbinandolo a degustazioni di prodotti tipici e vini locali, la manifestazione è pronta ad accogliere i visitatori con momenti musicali e di intrattenimento, esposizione di fiori e di varie tipicità agroalimentari, per una manifestazione che anima l’intero paese!

- 27^ E' Verdiso a Combai di Miane, dal 4 al 13 maggio, La Mostra promuove il vino Verdiso, vitigno autoctono della Pedemontana trevigiana. Nel corso della manifestazione vengono proposte delle serate a tema incentrate sul Verdiso e sui prodotti ad esso abbinabili. Il Verdiso viene proposto poi in cinque tipologie: tranquillo, frizzante, frizzante con fondo, spumante e passito. La prima domenica si svolge la “Sbecotando” una passeggiata enogastronomica tra i vigneti del Verdiso. Apertura nei feriali dalle 19 alle 24, il sabato dalle 15 alle 24 e la domenica dalle 11 alle 23.

- 16° Mostra dell’Asparago e delle Erbe Spontanee il 5 e 6 maggio a Preganziol. La mostra del pregiato Asparago di Badoere IGP si accompagna a quella delle erbe spontanee primaverili e dei fiori, nella sedicesima edizione di questo evento organizzato dalla Pro Loco di Preganziol. Non mancheranno spettacoli e animazioni, degustazioni, mercatino dei prodotti enogastronomici e artigianali, e l’esposizione di originali composizioni di fiori e asparagi.

- Festa delle rane dal 17 al 27 maggio a San Giacomo di Veglia. Riconosciuta come la più grande festa del settore a livello nazionale, con

2000 posti a sedere, 2 palchi per spettacoli (giovani e ballo liscio), una pesca di beneficenza e una zona pranzo riservata. All'interno del tendone varie zone (Pizzeria Birreria Enoteca ecc. ecc.) e la pecialità di turno, ossia le rane in vari modi.

- 5° Street Wine & Food a Conegliano il 19 e il 20 maggio. L’evento rivolto ad un pubblico di tutte le età vuole creare un’atmosfera in cui possano coesistere in armonia le moderne tendenze “street” e i sapori tradizionali legati al nostro territorio. La manifestazione avrà come fulcro Piazza Cima nella quale si allestiranno dei gazebo gestiti da ristoratori della zona che proporranno cicchetti e sfiziosità tipiche. Nel resto del centro storico saranno presenti TruckFood di vario genere e provenienza. Saranno affiancati da un’elegante mostra delle eccellenze enologiche con denominazione DOCG, la quale darà la possibilità per la degustazione al calice o alla bottiglia. Apertura dalle 10 alle 24.

- 49^ Mostra del Vino Superiore dei Colli a Corbanese, dal 19 maggio al 3 giugno dalle 20 alle 24 nei feriali e il sabato, dalle 10 alle 24 la domenica e i festivi. Chiuso invece lunedì, martedì e mercoledì. L'evento presenta una selezionata esposizione di vini tipici dei Colli del Conegliano Valdobbiadene, i quali possono essere degustati anche abbinati alla gastronomia locale con spiedo e carni alla griglia. Attenzione poi alle serate a tema.

- 27^ Mostra della ciliegia di Maser dal 21 al 28 maggio. V aspetteranno mercatini,animazione e ciliegie! Un appuntamento unico nel suo genere che permette di gustare le migliori ciliegie di Maser e tutti gli altri prodotti del territorio: vini D.O.C. del Montello e dei Colli Asolani, Olio Extravergine D.O.P.”Veneto del Grappa”, miele, frutta ed ortaggi biologici. Nell'ambito della rassegna funziona un fornitissimo stand enogastronomico presso cui è sempre possibile gustare le specialità locali.

- 4^ Mostra del Prosecco Superiore Rive di Ogliano dal 25 maggio al 3 giugno dalle 18 alle 24 nei feriai, il sabato dalle 16 alle 24 e dalle 11 alle 24 la domenica e i festivi. Ci sarà una curata e selezionata esposizione dei vini, affiancata ad una proposta di prodotti ed iniziative parallele per tutti i gusti e le età.

- 47^ Mostra dei Vini di Collina a San Pietro di Feletto dal 26 maggio al 10 giugno: sommelier e personale specializzato condurrà il visitatore alla scoperta del territorio attraverso la degustazione dei migliori vini prodotti nel Feletto e nei comuni limitrofi. Oltre alle degustazioni enologiche, sarà possibile degustare piatti tipici e partecipare a serate a tema. Apertura dalle 19 alle 23 nei feriali e il sabato, dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 23 nei festivi e la domenica.

- Sulle note del Prosecco Superiore DOCG a Follina dall'1 al 10 giugno, dalle 18 alle 22 il venerdì, dalle 10 alle 22 il sabato, la domenica e i festivi. Si tratta di una suggestiva mostra all’interno dello storico Palazzo Barberis ai piedi dell’Abbazia di Follina, dove poter trascorrere del tempo appagando la gola e gli occhi in un luogo unico ed accogliente. Fanno da cornice eventi culturali, sportivi e gastronomici di alto rilievo.