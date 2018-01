Prezzi truccati sui cartellini dei capi d'abbigliamento: gli sconti non ci sono

TREVISO Sono trascorse solo pochissime ore dall'apertura ufficiale dei saldi invernali in Veneto ma, nel capoluogo della Marca trevigiana, sono già piovute le prime pesanti segnalazioni di alcuni acquirenti che si sono sentiti decisamente presi in giro per quanto accaduto in una nota catena di negozi del centro città durante questi giorni.

Tutto ha avuto inizio alcune settimane fa quando due clienti abituali di un negozio trevigiano si accorgono che, tra gli oggetti in vendita, una sciarpa incontra particolarmente il loro gusto. Il prezzo dell'indumento ha un valore di 25 euro e novantanove centesimi. La tentazione di comprare è forte ma l'imminente inizio dei saldi fa sperare che quel bel capo d'abbigliamento possa costare, presto, leggermente di meno. Poche ore fa quindi tornano al negozio per vedere quanta percentuale di sconto era stata applicata al prezzo normale di vendita ed è qui che inizia l'amara sorpresa. L'etichetta del prezzo che segnala l'offerta dei saldi in corso indica che la sciarpa costa sempre 25,99 euro. Nessuno sconto quindi, nonostante l'etichetta specifichi che il prodotto è in saldo. Le potenziali acquirenti, deluse per la scoperta, decidono allora di strappare l'etichetta con il prezzo scontato e scoprono che il prezzo originale del prodotto non era 25,99 euro bensì 19,99 euro. Il prezzo di cartellino (nettamente inferiore) era stato coperto dalle apposite etichette dei saldi ma, invece di offrire un prodotto a prezzo scontato ne volevano vendere uno a prezzo decisamente maggiorato, come dimostra l'immagine scattata dalle acquirenti. Se si è trattato di un errore o di una svista del negozio non è dato saperlo, né è possibile stabilire se il trucco delle etichette coprenti è stato utilizzato anche per altri capi in vendita nel negozio. Chi ha segnalato l'evento si è dichiarato molto amareggiato per l'accaduto. Il consiglio allora, in vista delle prossime settimane di saldi, è quello di prestare sempre molta attenzione nel momento in cui si decide di acquistare prodotti in saldo. Le sorprese spiacevoli sono sempre dietro l'angolo.