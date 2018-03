Ludopatia: Trevignano allontana le sale slot da scuole, chiese e parchi

TREVIGNANO Amministrazione comunale di Trevignano contro la ludopatia. In consiglio comunale si discuterà come regolamentare le sale slot nel territorio - come riporta La Tribuna di Treviso - a partire dall'allontanamento dai luoghi sensibili. Slot e video-poker dovranno essere ad almeno 500 metri di distanza da scuole, parchi, chiese, centri ricreativi e impianti sportivi, ma anche ad al almeno 100 metri da luoghi che commercializzano denaro, oro e oggetti preziosi. Una regolamentazione netta e decisa anche sul numero di apparecchi che non vedrà nessun aumento. Una stretta futura ache sugli orari: macchinette accese solamente tra le 8 e le 22.