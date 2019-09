Male di vivere, barista di 48 anni si toglie la vita

Dramma del male di vivere nel pomeriggio di martedì a Salgareda. A togliersi la vita, all'interno della sua abitazione, un barista di 48 anni, originario di Ponte di Piave. L'uomo aveva riaperto da circa un mese il bar "Capovolto" di via Spinè a Oderzo, locale che aveva brillantemente rilanciato. A fare la tragica scoperta sono stati i famigliari dell'uomo che hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco e al Suem 118. Gli infermieri non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sul posto, per gli accertamenti del caso, giunti anche i carabinieri.