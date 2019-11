Moglie maltrattata per 35 anni, marito-aguzzino condannato

Trentacinque anni di maltrattamenti, praticamente tutta una vita passata a subire la violenza fisica e psicologica esercitata contro di lei dal marito. Dopo oltre tre decadi e con i figli ormai grandi ha però deciso di mettere fine alla sofferenza e lo ha denunciato. Protagonista di questa storia una donna romena 54enne che stamattina, venerdì, ha visto il suo aguzzino, un uomo anche lui romeno di 59 anni, finire condannato a due anni e un mese di reclusione (con la sospensione condizionale) per maltrattamenti familiari. Una vicenda, accaduta a Salgareda tra il 1983 e l'anno scorso, che ha dell'incredibile, ripercorsa nel corso del processo in cui è venuta a galla la verità di oltre un terzo di secolo di inferno praticamente quotidiano.

Secondo l'accusa lui sarebbe stato morbosamente geloso. Era innamorato, ha detto, e non sopportava l'idea che lei potesse tradirlo. Ma ad insinuare i dubbi sulla fedeltà della coniuge non sarebbero stati tanto i comportamenti di lei quanto il suo vizio del bere. Spesso ubriaco l'uomo perdeva la lucidità e si scagliava contro la donna come una furia. «Sei una p...sempre in giro a cercare uomini»: erano le accuse che il 59enne rivolgeva alla moglie, insultandola e picchiandola. Calci, pugni e sputi per reclamare il suo controllo assoluto e totale. In una occasione, secondo quanto si legge nelle carte dell'indagine condotta dalla Procura di Treviso, avrebbe anche cercato di farla cadere dalle scale della loro abitazione. Ma quando i figli sono diventati grandi la 54enne ha voluto dire basta ed è andata a denunciarlo. E l'incubo, dopo 35 anni, è finito.