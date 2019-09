Bandito tenta di rapinare il supermercato, cliente riesce a scacciarlo

Un rapinatore solitario, con il volto travisato da una sciarpa e da un cappuccio e armato di pistola, ha assaltato in mattinata il supermercato "Eurospar" di via Veneto, a Salgareda. Il bandito, entrato in azione poco dopo le 11, ha minacciato in un italiano senza inflessioni, con l'arma, una delle cassiere, intimandole di consegnare il denaro che teneva in cassa. Uno dei clienti, dopo aver capito che l'arma era finta e che il malvivente era un forse balordo, è intervenuto urlando al bandito di andarsene ed è riuscito a scacciarlo. Il rapinatore, vista la malparata, è stato costretto a scappare, forse sorpreso dalla reazione veemente del cliente, un frequentatore abituale del supermercato. Sul posto sono intervenuti, per le indagini del caso, i carabinieri della Compagnia di Conegliano: acquisito il racconto della cassiera e del cliente-eroe. Saranno acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza.